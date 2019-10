O Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão decorre de 2 a 9 de novembro e termina com uma gala onde serão anunciados os vencedores do festival e homenageada a atriz Beatriz Batarda.

Até à sessão de encerramento, marcada para a noite de 9 de novembro, às 21h30, no auditório do Centro de Estudos Camilianos, haverá muito cinema em Famalicão.

No dia 8, o Centro de Estudos Camilianos recebe a Mostra do Novíssimo Cinema Português comissariada por Rui Pedro Tendinha e onde serão exibidas e comentadas “quatro pérolas da curta-metragem” da produtora “Bando à Parte” (14h30) e os vencedores do Festival Internacional de Curtas de São Paulo (21h30). A encerrar, a partir das 22 horas, acontece o concerto da banda que dá voz às músicas do filme “Variações”. A entrada para todas as sessões e para o concerto é gratuita, mas limitada à capacidade das salas.

De 172 candidaturas submetidas e avaliadas pelo crítico de cinema e comissário do festival Rui Pedro Tendinha, 44 filmes foram selecionados para competição. O público pode conhecer os filmes a concurso, numa mostra que decorrerá de 2 a 7 de novembro, entre a Casa da Juventude, a Casa de Esmeriz e a Associação Teatro Construção, em Joane, e ao longo da qual decorrerão as votações para o vencedor do “Prémio do Público” (350 euros).

As restantes categorias – Grande Prémio Joaquim de Almeida (2500 euros), Prémio Escolas Secundárias (750 euros), Prémio Melhor Documentário (750 euros), Prémio Melhor Animação (600 euros), Melhor Elenco, Melhor Direção de Fotografia e Melhor Argumento (250 euros) – serão sujeitas a avaliação final do júri do Ymotion, composto pelo argumentista Tiago R. Santos, a atriz Soraia Chaves, o ilustrador Pedro Mota Teixeira, o humorista Nuno Markl, os jornalistas Vitor Moura e Tiago Fernando Alves e a realizadora e atriz Inês Sá Frias.

Organizado pelo pelouro da Juventude da Câmara de Famalicão, o Ymotion é, cada vez mais, uma plataforma de incentivo ao novo cinema nacional.

Toda a informação em www.ymotion.org.