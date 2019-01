O carro das fotografias foi vandalizado, na noite desta quarta-feira, em plena Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro de Vila Nova de Famalicão.

De acordo com o proprietário, o carro estava parado em cima do passeio quando alguém se aproximou dele, partiu um dos vidros, para vasculhar todos os compartimentos do mesmo e apenas furtar um par de óculos.

Aparentemente ninguém viu a situação.