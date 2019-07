Vandalismo: Incendiaram relvado do Ribeirão Futebol Clube

Partes do relvado sintético do centro de formação do Ribeirão Futebol Clube foram queimadas este fim de semana.

Suspeita-se que os atos de vandalismo terão acontecido durante a noite, uma vez que ninguém terá dado conta dos mesmos.

A direção do Ribeirão Futebol Clube emitiu um comunicado nas últimas horas onde repudia os acontecimentos. Os responsáveis apelam à população que, no caso de terem informações sobre este ato de vandalismo, informem os membros do Ribeirão ou as autoridades competentes.

Entretanto foi apresentada uma queixa contra desconhecidos na GNR de Famalicão.