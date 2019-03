Vandalismo e furtos de carros durante a noite em Famalicão

A última noite ficou marcada por uma série de furtos de viaturas e atos de vandalismo.

No centro da cidade, nas proximidades da rotunda 1º de Maio, foram roubados computadores e documentos do interior de viaturas que ali se encontravam estacionadas. Já ao final da tarde do dia anterior o mesmo havia acontecido na Rua António Gonçalves Cerejeira da Silva, ao lado da Avenida dos Descobrimentos.

Há registo de pelo menos dois carros que terão desaparecido, um Peugeot 308 que se encontrava estacionado na Rua do Poente, próximo da N14, na freguesia de Calendário, e um Honda Civic que foi furtado na vila de Ribeirão.

Se tiver alguma informação sobre os carros ou o material furtado deve entrar em contacto de imediato com as autoridades.