Vanbu é a nova app famalicense que vai revolucionar o mercado de entregas em casa

Chama-se Vanbu, é uma app, criada em Vila Nova Famalicão, que vai juntar todo o pequeno e médio comércio que faça entregas ou queira começar a fazer. As inscrições estão abertas. Qualquer comerciante pode fazer a candidatura nesta página: https://www.vanbu.app/pt/para-comerciantes/.

A app, que estará disponível em novembro para dispositivos Android e iOS (iPhone/iPad), não é uma simples plataforma de encomendas nem um diretório do comércio tradicional, mas sim uma ferramenta que permite a qualquer pequeno ou médio comerciante gerir muito bem a sua disponibilidade, horas de entrega e produtos a entregar.

Pedro Marques, gestor do projeto, explica que a «grande distribuição e o grande retalho, como os hipermercados, já têm tecnologia que lhes permite vender para fora, entregar em casa, e se não têm meios próprios facilmente conseguem parceiros de entregas por baixo custo. Percebemos que não havia nenhuma ferramenta para o comércio tradicional, embora muitos comerciantes façam entregas, e outros tantos estejam até dispostos a fazer».

O que a Vanbu faz de diferente «é juntar as peixarias, os talhos, as padarias ou as frutarias numa plataforma só, onde o comerciante pode definir que produtos tem hoje para entrega, inserindo todas as informações do mesmo como descrição, tamanho, foto, etc, depois define a que horas pode entregar e em que zona». Embora o foco esteja em produtos como peixe fresco, carne, pão e frutaria, a app está disponível para abrir as portas a outras categorias.

Importante é que apenas as pessoas com a app instalada que estejam dentro dessa zona irão receber o aviso, a notificação, podendo logo fazer a encomenda e recebê-la por volta dessa hora.

«Sabemos que muitos comerciantes não fazem entregas devido à falta de tempo e à distância que têm de percorrer por cada entrega, não compensa. Com a Vanbu, podem definir por exemplo que só entregam num raio de 1Km desde o seu estabelecimento, e que só o fazem por exemplo hoje entre as 5 e as 6 da tarde. Vão recebendo encomendas das pessoas dentro desse raio durante toda a tarde e quando saem, às 5 da tarde, entregam tudo de uma vez, organizam a rota e não há o típico vai e vem a casa de cada cliente», explica Pedro Marques.

Outra vantagem para os comerciantes é que o preço que inserem em cada produto vai totalmente para eles. O cliente paga apenas uma pequena taxa, a mais baixa do mercado, mas essa taxa é sempre colocada em cima do preço do produto, e não na margem de lucro dos produtos do comerciante.

De referir ainda que a app não tem qualquer custo para os comerciantes: «Não há qualquer mensalidade nem anuidade. Relativamente aos pagamentos e recebimentos, o cliente paga através da app, com uma carteira virtual (wallet) que pode carregar por MBWay ou Multibanco. Diariamente ou semanalmente o valor vendido é transferido para a conta do comerciante».