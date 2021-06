Vaná: “Chegou a hora de me despedir do F.C.Famalicão”

Vaná utilizou a rede social instagram para se despedir do Futebol Clube de Famalicão.

Foi através de uma fotografria de grupo que o guardião brasileiro decidiu comunicar a sua saída do emblema famalicense.

“Chegou a hora de me despedir do @futebolclubefamalicao, e a foto que escolhi não poderia ser outra a não ser essa, pois representa muito o que vivi nessas duas temporadas nessa equipa. Agradeço imensamente aos 3 staffs que tive nesses 2 anos e aos demais profissionais que fazem parte da estrutura do clube, os quais nunca deixaram faltar absolutamente nada! Desejo muito sucesso, e que o FAMA continue crescendo a cada dia. Muito obrigado a todos! Fiquem com Deus!”

Vaná – Instagram

