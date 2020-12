«Vamos continuar este caminho que é o FC Famalicão»

Jorge Silva já transmitiu, nas redes sociais, os votos de boas festas «a esta grande família que é o Futebol Clube de Famalicão».

O presidente do clube fala de um ano «diferente e difícil», que trouxe uma nova realidade «que nos tem afastado daqueles que tanto gostamos e que tantas dificuldades nos tem criado».

Com um voto de esperança, Jorge Silva acredita «que tudo vai passar e juntos vamos continuar este caminho que é o Famalicão, vibrando com os nossos sucessos quer no estádio, quer na academia».