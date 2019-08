Vamos ao teatro a Vermoim

Está a chegar a sexta edição do “Vamos ao Teatro”, festival de teatro amador que decorre entre os dias 14 de setembro e 26 de outubro. O festival, é organizado pelo NUTEACV – Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim e decorre no salão paroquial da freguesia.

A realização deste certame resulta da parceria com entidades da comunidade e autarquias locais que cedem condições logísticas para a sua realização. No entanto, a organização assume que os apoios continuam a ser muito reduzidos. Deste modo, festival só é possível «pela vontade e altruísmo de todos quantos se associam ao evento», ajudando a mostrar «o que de melhor se faz no teatro amador», promovendo, ao mesmo tempo, o intercâmbio com grupos que, tal como o NUTEACV, partilham do sonho e da fantasia desta arte.