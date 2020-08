Um motociclista foi hospitalizado, na tarde desta quinta-feira, depois de ser surpreendido por um cão na rua onde circulava.

O incidente aconteceu cerca das 17h00 na Rua de Vilar.

O homem foi assistido no local pelos B.V.Famalicenses e transportado com ferimentos ligeiros para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.