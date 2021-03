Vai nascer na região uma nova confederação empresarial

Na manhã desta terça-feira, às 10h00, decorre a cerimónia de assinatura do Memorando de Entendimento para a constituição da Confederação Empresarial da Região Minho (CONFMINHO), integrando o CEDRAC – Conselho Empresarial do Ave e do Cávado e a CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho.

A cerimónia será presidida pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e realiza-se no Parque Industrial da ACIF, na Várzea, Barcelos.

Esta nova Confederação tem por objeto promover, desenvolver e proteger as atividades económicas da Região Minho e estimular um movimento associativo empresarial forte, dinâmico e sustentável, impulsor do aumento de competitividade do tecido empresarial da região. Caberá, ainda, nas suas funções, representar os seus membros perante quaisquer entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras.

A CONFMINHO resulta da fusão do CEDRAC e do CEVAL, integrando em si as associações representativas do Ave, Cávado e Alto Minho. Recorde-se que a ACIF é uma das Associações fundadoras do CEDRAC e nesse âmbito encontra-se também representada na Confederação que agora surge e que aglutinará toda a Região do Minho.