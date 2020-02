Vaga de assaltos em Famalicão: Quatro absolvidos e cinco com pena suspensa

Decorreu esta quinta-feira, no Tribunal de Guimarães, a leitura da sentença do processo onde estavam a ser julgadas nove pessoas, por suspeita de envolvimento na vaga de assaltos que assolou o concelho de Vila Nova de Famalicão, no início de 2019.

Segundo avança o jornal Diário do Minho, dos nove arguidos, cinco foram condenados, ficando com penas suspensas que vão até aos três anos e meio.

Os suspeitos atuavam em grupo e de forma organizada e eram praticamente todos familiares entre si. Tinham alvos bem definidos e o arrombamento era o método utilizado.

Antes das detenções, o grupo estava a ser investigado há cerca de três meses. As autoridades apreenderam na altura diverso material furtado, como LCDs, relógios, computadores, chocolates e bolachas.

Foram ainda apreendidos equipamentos do FC Porto, já que a loja deste clube em Famalicão foi um dos alvos.