Vacinação simultânea contra gripe e covid-19 arranca na segunda-feira

A vacinação em simultâneo contra a covid-19 e a gripe inicia-se na segunda-feira, abrangendo cerca de dois milhões de pessoas com 65 ou mais anos, adiantou esta sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS) em comunicado.

Segundo a responsável da DGS, esta coadministração das vacinas contra a gripe e a covid-19 “facilita, sobretudo, muito a vida dos utentes”.

A administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 está a decorrer em Portugal, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados e abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.