Vacinação em “Casa Aberta” no fim de semana para jovens com 16 e 17 anos

Os jovens com idades entre os 16 e 17 anos que não realizaram o autoagendamento para a vacinação contra a Covid-19, que desenrola-se no sábado e no domingo, dias 14 e 15, vão poder aceder à modalidade “Casa Aberta” nesses dias.

«Os utentes dos 16 e 17 anos, que não se auto agendaram, podem ainda ser vacinados no fim de semana de 14 e 15 de agosto recorrendo ao sistema de senhas digitais da modalidade casa aberta», explicou a task force, em declarações à agência Lusa. Segundo a task force, durante o fim de semana, os centros de vacinação vão estar na sua capacidade máxima instalada, mas além das marcações também vai estar disponível para receber os jovens que não agendaram a toma da vacina.

Para se aceder à modalidade “Casa Aberta”, os utentes têm de aceder ao portal da Senha Digital e e têm de tirar uma senha no próprio dia em que pretendem ser vacinados. Depois, cada cidadão vai ser vacinado, com a primeira dose da vacina, num centro de vacinação localizado no seu concelho de residência.