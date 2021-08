Vacinação em “Casa Aberta” disponível para maiores de 30 anos

A vacinação através da modalidade “Casa Aberta” está disponível, a partir desta terça-feira, dia 3 de agosto, para os cidadãos com idade igual ou superior a 30 anos. As pessoas dentro desta faixa etária podem marcar a sua inoculação através de um sistema de senhas, utilizado para prevenir a formação de filas.

A modalidade “Casa Aberta” permite que utentes com mais de 30 anos possam ser vacinados com a primeira dose. No entanto, estas pessoas só são vacinadas se não tiverem agendado a toma de uma vacina ou se não tiverem sido infetadas com Covid-19 nos últimos seis meses. Os famalicenses podem aceder à “Casa Aberta” no Centro de Vacinação da Didaxis de S. Comes de segunda a sexta-feira, entre as 11h00 e as 19h00. Os cidadãos têm de tirar senha em https://covid19.min-saude.pt/senha-digital-casa-aberta/ no dia em que pretendem ser vacinados.