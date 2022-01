“Vacina contra Ómicron pronta em Março”, diz Pfizer

A farmacêutica Pfizer afirma ter pronta em março deste ano a vacina contra a variante Ómicron da Covid-19.

De acordo com as informações disponíveis esta vacina acaba por ser uma atualização das anteriores já fabricadas pela Pfizer.

A notícia surge uma altura em que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) anuncia que se vai reunir, na quarta-feira, com as quatro farmacêuticas produtoras das vacinas contra a covid-19 para perceber se poderão ser realizados ensaios clínicos especificamente de vacinas contra a variante Ómicron.