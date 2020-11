Vacina contra a covid-19 pode chegar a Portugal em Janeiro

A Ministra da Saúde espera que a vacina contra a covid-19 possa ser distribuída já em janeiro.

Caberá à Direção-Geral de Saúde fazer a definição da população alvo; sendo que estarão no topo das prioridades as pessoas com mais idade, com morbilidades associadas, os profissionais de saúde, de serviços essenciais e profissionais de serviços sociais.

Marta Temido adiantou no podcast do PS que já designou uma equipa para acompanhar os aspetos essenciais da estratégia de vacinação do país, que inclui a DGS.