Vacina contra a Covid-19: Autoagendamento para maiores de 18 anos foi retomado hoje

O autoagendamento da vacinação da covid-19 para os utentes com 18 ou mais anos voltou hoje a ficar disponível, após ter sido suspenso pela ‘task force’ para agendar a vacinação dos jovens com 16 e 17 anos.

O autoagendamento exclusivo para vacinação contra a covid-19 dos jovens de 16 e 17 anos, para vagas disponíveis no fim de semana de 14 e 15 de agosto, arrancou na terça-feira, uma semana depois de ter sido aberta a vacinação para a faixa etária dos 18 ou mais anos, que foi, entretanto, suspensa.

O autoagendamento para os jovens de 16 e 17 anos terminou na sexta-feira, o que permitiu reativar o agendamento para os maiores de 18 anos.

Até às 18:00 de quinta-feira, 70 mil jovens com 16 e 17 anos de “um universo de 200 mil” já tinham feito o autoagendamento para a vacinação, disse na sexta-feira o coordenador da ‘task force’ da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo.

A modalidade do autoagendamento permite que as pessoas selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinadas, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.

Portugal atingiu na sexta-feira, antes da data prevista, a meta de ter 70% da população vacinada com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19 segundo o Ministério da Saúde em comunicado.