Vá ao Rojão e leve um bem de primeira necessidade

Na manhã deste domingo realiza-se a vigésima primeira edição do Passeio do Rojão, organizado pelos Amigos do Pedal. A partir das 9 horas, dos Paços do Concelho de Vila Nova de Famalicão, centenas de ciclistas partem rumo a Covelas, na Trofa, onde decorre as festas de S. Gonçalo.

Esta jornada alia a amizade e a prática desportiva à solidariedade. A participação no Passeio do Rojão não carece de inscrição, mas os participantes são convidados a levar um bem de primeira necessidade a favor do Instituto S. José, de Oliveira S. Mateus.