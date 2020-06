Utentes satisfeitos com hospital de Famalicão

O CHMA realizou um inquérito junto da população para avaliar o grau de satisfação dos seus serviços e instalações.

Em relação às conclusões, o internamento merece um índice de satisfação superior a 80%, com exceção das instalações com 79,8% e da alimentação 69,1%.

Nas urgências, a classificação mais baixa é a da triagem, com 60,9%, em resultado do tempo de espera, mas a média é de 78,3%. O grau de desempenho no atendimento médico é de 81% e da enfermagem de 86%.

Relativamente à consulta externa, a média é superior a 80%. O parâmetro mais baixo é o funcionamento da consulta com 72,2%.

Quanto à cirurgia de ambulatório, foi a que mereceu melhores resultados, com praticamente todas as dimensões apreciadas acima de 90% de satisfação.

De uma forma geral, os utentes revelam menor satisfação quando se trata de avaliar a vertente organizacional e de instalações, mas níveis de satisfação muito elevados quando estão em causa a qualidade de atendimento e o domínio relacional.

Estes inquéritos já são habituais e servem para a administração do Hospital aferir da qualidade do seu próprio trabalho, tornando-se um instrumento de trabalho para uma melhoria contínua.

Foram estabelecidos 673 contactos telefónicos, que permitiram a obtenção destes resultados.