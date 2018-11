Utentes de Braga, Famalicão, Santo Tirso, Trofa passam a receber consultas por SMS

O serviço de envio de mensagens SMS de aviso sobre consultas foi alargado aos utentes dos Agrupamentos de Centros de Saúde de Braga, Alto Ave, Famalicão, Santo Tirso-Trofa, Gaia, Feira-Arouca, Marão e Douro Norte.

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) anunciou hoje, em comunicado, que o projeto “SNS + Proximidade” foi alargado na terça-feira a mais oito Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS).

Com este novo serviço de proximidade e de interação entre profissionais e utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), bem como do interesse que a informação constante em cada SMS (dia, hora, unidade de saúde, contacto) representa para os utentes, a ARS Norte pretende “maximizar recursos, eliminar faltas desnecessárias a consultas – por vezes apenas por esquecimento –, perdas de tempo com deslocações e despesas para os utentes, ou seus familiares, com telefonemas e ampliar os níveis de gestão e de eficiência dos serviços”.

