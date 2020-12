USF Ronfe fechou esta quarta depois de registados casos positivos de Covid-19

A Unidade de Saúde Familiar de Ronfe, em Guimarães, fechou portas esta quarta-feira depois de terem sido detetados casos positivos de Covid-19 na sua equipa de profissionais.

O encerramento verifica-se apenas e só esta quarta-feira.

A partir de quinta aquela unidade tem novo horário (08h às 14h).

Todas as consultas programadas no âmbito da diabetes, hipertensão, saúde de adultos foram canceladas. Garantidas estão as consultas de saúde infantil ( com vacinação associada ), saúde materna, consultas abertas, baixas e tratamentos de enfermagem inadiáveis.