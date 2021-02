USF Joane com dificuldades em falar com utentes para vacina: “Muitos têm o contacto desatualizado”

A Unidade de Saúde Familiar da vila de Joane, em Famalicão, iniciou a convocatória dos utentes para a vacinação contra a Covid-19.

O processo, que se inicia com o envio de uma mensagem escrita (SMS), está a decorrer com algumas dificuldades pelo facto de existirem utentes com o contacto telefónico desatualizado..

Esta Unidade de Saúde Familiar apela, por isso, para que os utentes ou pessoas próximas tenham o cuidado de informar a USF dos contactos atualizados ou alternativos, afim de convocar no tempo útil todos aqueles que devem receber a vacina nesta fase.