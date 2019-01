USF de Joane consegue certificação internacional

A Unidade de Saúde Familiar de Joane concluiu, com sucesso, o seu processo de Acreditação, no âmbito do Modelo de Certificação ACSA Internacional, adotado pelo Ministério da Saúde, para as Instituições do SNS.

Assim, a USF de Joane, liderada pelo Dr. Rui Santos, é a primeira das 14 unidades do ACES de Famalicão a ser acreditada. Desta forma vê reconhecida a qualidade do trabalho prestado aos seus utentes. Por outro lado, interpreta este prémio como um factor que acarreta mais responsabilidade aos seus profissionais.

Em nota à imprensa, o diretor da ACES, Sá Machado, congratula-se por «este reconhecimento oficial e público e agradecemos o empenho de toda a equipa envolvida neste processo de melhoria contínua».

Na análise da ACES de Famalicão, «este percurso deve-se ao esforço e motivação de todos os profissionais que participaram neste projeto, à sua persistência, à complementaridade de funções em torno de objetivos comuns, potenciando a melhoria contínua organizacional e fortalecendo a confiança dos cidadãos nas respetivas instituições».