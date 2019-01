Urgência do hospital de Famalicão é das mais rápidas no atendimento

O serviço de urgência do hospital de Vila Nova de Famalicão é dos mais rápidos no atendimento na região Norte. A novidade foi avançada, esta terça-feira, pelo presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave. Na sessão solene comemorativa do décimo aniversário das urgências hospitalares, António Barbosa conferiu que «os nossos serviços de urgência situam-se regularmente entre o 3.º e o 4.º lugar dos mais rápidos no atendimento da região Norte. E são serviços de grande complexidade, no sentido que atendem uma grande percentagem de doentes graves». Aliando a complexidade dos doentes à rapidez na resposta, «significa que o nosso serviço de urgência está bem organizado», realçou.

Apesar dos resultados, a satisfação não é plena, garantiu António Barbosa. «Temos uma equipa jovem a dirigir o serviço; o serviço de urgência apoia-se, depois, noutros serviços hospitalares, e temos profissionais muito ambiciosos que querem continuar a melhorar a prestação dos cuidados de saúde à população. Esses números melhorarão ainda mais no futuro», garantiu.

Segundo análise da administração do Hospital, os cerca de 245 mil habitantes da zona de influência hospitalar «têm razões para confiarem nos serviços de urgência». Mas, realça António Barbosa, «espero que nalguns momentos sejam compreensivos face às dificuldades que, por exemplo, estes surtos de gripe acabam por ter na capacidade de resposta».