Universidade Sénior de Famalicão inicia ano letivo com mais de 80 alunos

A Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão inicia as atividades do ano letivo 2018-2019 no dia 9 de outubro, com uma visita ao Museu de Serralves, que é considerado o mais importante museu de arte contemporânea em Portugal. Na ocasião será realizado também um almoço-convívio com os mais de 80 alunos que frequentam a instituição.

As aulas na Universidade Sénior começam no dia 10 de outubro. No total, são disponibilizadas 16 opções diferentes de aulas, em áreas de conhecimento como Literatura, Psicologia, Economia, Filosofia, História, Direito, Desenho/Pintura, Informática, Fotografia Digital, Grupo de Cantares, Técnicas de Meditação e Yoga.

O novo ano letivo traz algumas novidades. Além das aulas de Inglês e Francês, os alunos poderão aprender dois novos idiomas. Serão disponibilizados aos alunos aulas de Italiano e Espanhol.

“Temos aulas todos os dias e uma oferta bastante diversificada”, explica Fernanda Costa, presidente da Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão, acrescentando que “todas as disciplinas são adaptadas à realidade dos seniores”.

A responsável salienta que a missão da Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão vai além de ministrar conteúdos, é proporcionar “momentos felizes através da interação, participação em atividades recreativas e vivências socioculturais”.

Fundada em 2005, a Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão visa incentivar a participação e organização dos seniores em atividades culturais e de lazer, divulgar a história, as línguas, a arte, a informática, as tradições, os locais e demais fenómenos culturais entre os idosos, ser um polo de informação e divulgação de serviços e direitos dos seniores, desenvolver as relações interpessoais e sociais entre as diversas gerações famalicenses e fomentar o voluntariado na comunidade famalicense.

Podem inscrever-se na Universidade Sénior de Vila Nova de Famalicão cidadãos famalicenses com mais de 50 anos. A Universidade Sénior está instalada na Rua Narciso Ferreira, Nº 57, 1º andar (junto à Tabacaria Sampaio).