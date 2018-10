“Unidos de Avidos” ganham nova casa

A antiga escola primária de Avidos, em Vila Nova de Famalicão, vai continuar a transmitir conhecimentos e aprendizagens às novas gerações. O espaço recebeu um conjunto de obras de reabilitação e ampliação, transformando-se na nova sede da Associação “Unidos de Avidos”.

“Este espaço será agora uma escola da vida, com uma educação informal, baseada na cultura, nas tradições e na identidade”. Isso mesmo realçou o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, na cerimónia de inauguração da nova sede, que decorreu este domingo.

O autarca que elogiou o espaço, enalteceu o trabalho desenvolvido por esta associação do concelho. “Conheço bem o percurso feito e a força que move estas mulheres e estes homens e o resultado alcançado merece o nosso aplauso e admiração”, destacou Paulo Cunha, sublinhando que a associação Unidos de Avidos “exemplifica bem o que a força de uma comunidade pode fazer por um território”.

“Felizmente a comunidade de Avidos já deu várias demonstrações do que é capaz e dos excelentes resultados que conseguiram”.

O presidente da Câmara Municipal, desafiou ainda a comunidade a utilizar o espaço. “Desfrutem e usufruam deste espaço, promovam múltiplas atividades e frequentem esta escola da vida”.

Apesar da cerimónia se realizar num domingo à tarde, com muito calor à mistura, a população fez questão de marcar presença, enchendo por completo a sala, o que deixou a presidente da associação, Emília Gomes, “muito satisfeita e feliz”.

“Hoje estamos a viver a concretização de um sonho de muitos anos”, começou por referir a responsável, sublinhando “a alegria e a gratidão, como os sentimentos que marcam este dia”.

Emília Gomes realçou ainda que o novo espaço vem também “aumentar responsabilidade da associação em continuar a trabalhar em prol da cultura e da tradição”.

Refira-se que as obras contaram com o apoio da autarquia famalicense: um financeiro na ordem dos 6 mil euros, e dois não financeiros no valor de cerca de 12 mil euros.

Para além da reabilitação profunda do edifício, foram ainda criados novos espaços para casas de banho e sala de acomodação das roupas da associação.