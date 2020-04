Unidades de Saúde de Famalicão retomam consultas dos grupos de risco e vulneráveis

As unidades de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Ave-Famalicão que se encontram abertas, vão reiniciar a sua atividade assistencial programada (consulta programada), dando prioridade aos grupos de risco e grupos vulneráveis.

Este reinício será gradual e, nesta primeira fase, as unidades de saúde darão resposta aos utentes, mediante marcação prioritária a definir pelas equipas.

Têm prioridade as consultas de grupos vulneráveis (Saúde Materna e Saúde Infantil/Juvenil) e consultas de grupos de risco (Hipertensos e Diabéticos).