Unidade pioneira na área das demências em Riba de Ave

Os deputados do PSD visitaram esta segunda feira o histórico Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave onde está a nascer um projeto piloto que será replicado pelo país.

Chefiados pelo Líder da Bancada Parlamentar, Fernando Negrão, os deputados do PSD eleitos pelo Circulo Eleitoral de Braga, entre eles o famalicense Jorge Paulo Oliveira, acompanhados de dirigentes concelhios do PSD e da JSD, visitaram ontem o Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave.

Recebidos pelo Provedor, Fernando Guedes, e pelo Diretor Clinico, Salazar Coimbra, os deputados social democratas percorreram todas as instalações desta unidade hospitalar de proximidade e de complementaridade com o serviço público, conhecida por assegurar aos seus utentes o acesso aos melhores cuidados de saúde na área cirúrgica, consultas de especialidade, meios complementares de diagnóstico e terapêutica e aos serviços de atendimento permanente.

Nos últimos anos a Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave fez importantes investimentos como a construção do novo edifício hospitalar que permitiu duplicar a sua capacidade em termos de salas operatórias, serviços de internamento cirúrgico e de medicina física e reabilitação e, iniciou no ano passado o Processo Acreditação do Hospital pela Direção Geral de Saúde, de forma a manter elevados padrões de qualidade.

Os deputados inteiraram-se também do projeto que representa uma nova página na vida da Santa Casa da Misericórdia de Riba de Ave: a construção do Centro de Investigação, Diagnóstico, Formação e Acompanhamento das Demências (CIDIFAD).

Trata-se de uma unidade inovadora que preconiza uma intervenção diferenciada e ajustada às especificidades dos diferentes estádios do processo demencial e que se reveste de particular importância em face da conhecida grande incidência de situações de demência e da preocupante falta de respostas especializadas.

Em Portugal, esta é uma unidade pioneira que junta investigação, à formação, ao diagnóstico e ao acompanhamento das demências, assumindo-se como um projeto piloto que servirá de exemplo para criação de outros centros no país.

A visita dos deputados do PSD inseriu-se numa jornada de trabalho dedicada à temática da Saúde que se iniciou com uma visita ao Hospital de Barcelos.