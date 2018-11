União Europeia fomenta partilha de experiências entre Famalicão e Fort Collins dos EUA

Uma comitiva de Fort Collins, dos Estados Unidos da América, está desde ontem, 6 de novembro, de visita ao Município de Vila Nova de Famalicão para partilhar conhecimento, experiências e boas práticas no domínio do desenvolvimento e mobilidade sustentável, tendo em vista a formulação de um plano de ação conjunto entre as duas cidades.

A iniciativa está a ser desenvolvida com o apoio da União Europeia, através do Programa Internacional de Cooperação Urbana (IUC), que conecta cidades de diferentes regiões do globo para compartilharem soluções para problemas em comum, como parte de uma estratégia de longo prazo da União Europeia de fomentar o desenvolvimento urbano sustentável em cooperação tanto com os setores público e privado quanto com grupos comunitários e cidadãos.

Financiadas pela União Europeia, as atividades do IUC darão suporte à obtenção de objetivos políticos tanto a nível local quanto relacionados a importantes acordos internacionais sobre desenvolvimento urbano e mudanças climáticas, como a Agenda Urbana, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris.

A mobilidade urbana de baixo carbono é a preocupação central das duas cidades, estando a ser desenhadas possibilidades de cooperação em várias áreas como os transportes públicos, o empreendedorismo, o ambiente, a economia circular, entre outras.

Em concreto, nesta primeira abordagem, Fort Collins está interessado em seguir Famalicão no uso do transporte público, nomeadamente através do exemplo do Voltas, dos Passes Sociais e Escolares e das parcerias com os operadores privados, enquanto Famalicão está interessado em aprender com os caminhos abertos por Fort Collins para a promoção de mobilidade de bicicletas.

Entender melhor as estratégias, ações e planos de cada um para um futuro mais sustentável, identificar áreas comuns de exploração, partilhar boas práticas e explorar áreas potenciais para uma colaboração de longo prazo, são os objetivos desta primeira missão que decorre até sexta-feira.

Fort Collins é uma cidade localizada no estado americano do Colorado, no Condado de Larimer. Foi fundada em 1864, e incorporada em 1883. Segundo o censo nacional de 2010, a sua área é de 143,82 km², dos quais 3,3 km² estão cobertos por água. A população é de 165 habitantes (2017).

Esta envolvência de Vila Nova de Famalicão no Programa Internacional de Cooperação Urbana está enquadrada também no processo de Internacionalização do concelho que é um dos grandes desafios assumidos pelo executivo municipal presidido por Paulo Cunha.