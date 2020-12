União europeia aprova apoio de um milhão de euros para candidatura do Município de Famalicão

A União Europeia aprovou uma candidatura do município de Famalicão destinada a atenuar efeitos das alterações climáticas.

O projeto, promovido em parceria com as Águas do Norte, desenvolve-se, essencialmente, no território das Pateiras do Ave, com a criação de uma Fito Etar.

Trata-se da recuperação de um tanque de grandes dimensões na Etar de Agra, nas águas do Rio Ave, e a sua transformação numa Fito Etar – isto é, uma espécie de ilha flutuante em cortiça onde crescem plantas que ao se desenvolverem absorvem uma quantidade muito grande de nutrientes poluentes, permitindo a reutilização das águas residuais na agricultura.

Com um custo elegível de 1,8 milhão de euros, o projeto viu aprovado um apoio na ordem de 1 milhão de euros, visando desenvolver e testar soluções de base local para a minimização das alterações climáticas tendo por alvo o território da Paisagem Protegida Local das Pateiras do Ave, situado na freguesia de Fradelos e estendendo-se até às freguesias vizinhas de Ribeirão e Vilarinho das Cambas. O projeto será implementado entre 1 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025.

Faz ainda parte do projeto a recuperação dos sistemas de rega tradicionais, nomeadamente levadas, poças e tanques que antigamente seguravam a água em pontos altos e depois a distribuíam no verão, sem custos energéticos.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, a aprovação desta candidatura «é uma excelente notícia para o município que vê assim apoiada a sua ambição de contribuir para um futuro mais sustentável e amigo do planeta».