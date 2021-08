UMinho volta a estar entre as 500 melhores universidades do mundo

De acordo com o último Ranking de Shanghai, a Universidade do Minho encontra-se entre as 500 melhores instituições de ensino superior do mundo. A universidade é também, segundo o ranking, a terceira melhor instituição de ensino superior de Portugal.

O Ranking de Shanghai recorreu a seis indicadores independentes para analisar mais de duas mil universidades. Segundo os dados partilhados do Academic Ranking of World Universities 2021, as três melhores instituições de ensino universitário de Portugal são a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto e a Universidade do Minho. A última academia posiciona-se no intervalo 401 a 500 a nível internacional.