UMinho inaugura laboratório em Famalicão

Esta terça-feira, dia 10 de agosto, a Universidade do Minho vai inaugurar o laboratório Augmented Human Intelligence Axis (AHiA), pelas 15h00, no futuro polo em Vale de São Cosme. A sessão conta com a apresentação do relatório “Alfabetização XX & Literacia XXI – Conhecimento para Todos”, desenvolvido pela fundadora da agência luso-neerlandesa Humanity of Things, Marisa Monteiro Borsboom, e pelo diretor do laboratório AHiA e professor da EEUM, Cesar Analide. O encontro vai ser marcado ainda pela abertura de uma exposição de escultura em papel de Marco Filipe.

O programa da inauguração prevê intervenções do reitor da Universidade do Minho, Rui Vieira do Castro, do presidente da Escola de Engenharia da UMinho (EEUM), Pedro Arezes, e do diretor do centro de investigação ALGORITMI, José Machado. O presidente e o vereador da Cultura do Município de Famalicão, Paulo Cunha e Leonel Rocha, respetivamente, vão também marcar presença na sessão.

O AHiA é copromovido pelo Laboratório de Inteligência Sintética do Centro ALGORITMI e pela Humanity of Things. O laboratório é constituído por 15 elementos que vão produzir conteúdos, programas e políticas que visam a construção de um ambiente digital e tecnológico humanizado e focado na transmissão de conhecimento. O propósito do espaço centra-se em garantir ferramentas e conhecimentos de literacia, ética, pensamento filosófico e direitos humanos na esfera online e tecnológica para qualquer cidadão.

A infraestrutura laboratorial da Universidade do Minho passa a contar com 17 laboratórios, dos quais oito são do Centro de Engenharia Biológica, cinco do Centro de Microssistemas Eletromecânicos, um do Centro ALGORITMI e três laboratórios multidisciplinares. A infraestrutura industrial apresenta ainda spin-offs Nanopaint e Satisfibre. Atualmente, no polo da Universidade do Minho, trabalham cerca de 100 de investigadores em 40 projetos aprovados, que apresentam um financiamento global de 10 milhões de euros.