UMinho está nas 150 melhores universidades jovens do mundo

A Universidade do Minho está entre as melhores universidades jovens do mundo pelo sexto ano consecutivo, revela o Times Higher Education Young University Rankings 2018, um dos mais prestigiados a nível internacional e que acaba de ser publicado.

A UMinho surge no top 150 desta lista, que inclui apenas as 250 melhores universidades jovens do mundo. Os resultados alcançados refletem uma aposta na estratégia realista de crescimento com qualidade e de afirmação internacional, prosseguida pela UMinho e suportada no envolvimento empenhado dos seus membros.

Lançado em 2012, este ranking pretende chamar a atenção para um novo grupo de instituições universitárias de topo que, num curto período de tempo, atingiram um nível global de excelência nas diversas vertentes da sua missão – ensino, investigação, inovação e internacionalização. Lista apenas academias com menos de 50 anos de idade e utiliza os mesmos 13 indicadores do ranking mundial da Times Higher Education, recalibrados para o perfil de instituições mais jovens.

O ranking atual é liderado pela Hong Kong University of Science and Technology (China), seguindo-se a École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Suíça) e a Nanyang Technological University (Singapura).