Uma Praça na Devesa para todos os famalicenses

O presidente da Câmara Municipal de Famalicão inaugura esta quinta-feira, dia 9, junto à entrada principal do Parque da Devesa, a Praça da Cidadania.

No espaço foi colocada, em monobloco, a palavra Famalicão. Mais do que um cartão de visitas, o município quer homenagear todos os famalicenses.

Com esta homenagem coletiva fica marcado o Dia da Cidade, que celebra 35 anos de elevação de Famalicão a cidade.

«O que é justo este ano é medalhar todos os famalicenses», disse Paulo Cunha. O autarca acrescenta que «os famalicenses deram e estão a dar uma resposta exemplar, não só ao nível profissional – os profissionais da saúde, da segurança pública, os voluntários das corporações de bombeiros, mas também muitos profissionais de outras áreas, como a recolha do lixo, o setor alimentar, agricultores, indústrias e seus trabalhadores, transportadoras e seus motoristas de ligeiros e pesados, etc… -, mas também ao nível pessoal, pela forma como as pessoas souberam recolher-se ao confinamento familiar e sabem acatar as regras da DGS, ajudando desta forma a combater a propagação da Covid 19».

A cerimónia de homenagem será condicionada dada a situação de pandemia em que vivemos, sendo transmitida em direto através do facebook do município emhttps://www.facebook.com/municipiodevnfamalicao/