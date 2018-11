Um Natal sem plástico

“Natal sem plástico” é o tema da exposição do Natal Ecológico deste ano, iniciativa que vai na 17.ª edição, promovida pelo município num desafio às escolas e instituições do concelho.

A mostra, com mais de duas dezenas de trabalhos, é inaugurada esta sexta-feira, 30 de novembro, pelas 10h30, no edifício dos Serviços Educativos do Parque da Devesa.

A exposição conta com 23 trabalhos que envolveram 1745 participantes de 18 escolas e instituições.

O tema “Natal sem plástico” tem como objetivo sensibilizar para o uso excessivo do plástico. Assim, as instituições educativas foram desafiadas a elaborar símbolos natalícios (árvores de natal, presépios, coroas,) com materiais reutilizados ou reciclados, mas com a exclusão do plástico.