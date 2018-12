Um morto e três feridos em acidente na EN14

Um homem de 21 anos morreu e três ficaram feridos – um deles com gravidade – na sequência de um aparatoso acidente ocorrido ao início da madrugada deste sábado na EN14, na Trofa.

O desastre ocorreu na zona da Carriça, cerca de meia hora após a meia-noite, e envolveu uma colisão entre duas viaturas ligeiras.

As vítimas foram socorridas no local pelos Bombeiros Voluntários da Trofa, que tiveram de desencarcerar feridos, e pelas equipas da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e Maia 1 do INEM e, ainda, da Cruz Vermelha da Maia. Os três feridos foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto.

Ao local, foram chamados também elementos da GNR. A estrada foi cortada ao trânsito nos dois sentidos.