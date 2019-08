Um empate e vitórias folgadas para a formação do FC Famalicão

Foi positiva a prestação da formação do FC Famalicão no passado fim de semana. Os sub-19, empataram a zero com o Paços de Ferreira, prolongando o bom arranque de época no regresso ao primeiro escalão nacional, ocupando a 5ª posição, com 5 pontos.

Os sub-17, venceram (0-3), em Ponte de Lima, a AD Os Limianos, com golos de João Pinto, Gonçalo Barbosa e Cláudio Araújo. Esta foi a segunda vitória em igual número de jogos no Campeonato Nacional, no qual o conjunto famalicense partilha a liderança com mais quatro formações.

Por fim, os sub-15 entraram na nova época com uma goleada. Os jovens famalicenses receberam e golearam o Atei F.C. por 10-1. Duarte, Francisco, Pedro Silva e Henrique bisaram, tendo os restantes golos sido apontados por Afonso Gil e Tiago Alexandre.

Foto: FC Famalicão