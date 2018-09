“Um dia pela Vida” encerra passagem por Famalicão com dia em cheio na Devesa

Depois de quase cinco meses com perto de meia centena de atividades de angariação de fundos e de educação para a saúde em todo o concelho, o projeto “Um dia Pela Vida”, promovido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, termina este sábado, 15 de setembro, a sua passagem por Vila Nova de Famalicão com uma grande festa de encerramento que decorrerá ao longo de todo o dia, no Parque da Devesa.

O grande destaque da iniciativa, de cariz solidária, vai para a realização de uma caminhada noturna, a partir das 00h00, na Devesa.

O desporto vai, de resto, dominar o programa do evento, que da parte da tarde, a partir das 14h30, contará ainda com demonstrações de Alex Ryu Jitsu, aulas de Pilates, Yoga, Aerobox e uma atividade de estafeta.

Pelo meio há ainda vários workshops – de artes plásticas, pinturas faciais, defesa pessoal, entre outros temas – e muita música, com as atuações do Rancho Folclórico de S. Miguel-o-Anjo, Vitor Faria, Literatuna, TUSEFA, Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube e muito mais.

Recorde-se que “Um Dia Pela Vida” é uma iniciativa promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito de um programa internacional da American Cancer Society. No mundo, 23 países já fazem parte deste projeto que a nível internacional é designado por Relay For Life. Em Portugal teve início em 2005 e decorreu já em 50 localidades. Nestes 11 anos, mais de 250 mil pessoas contactaram de alguma forma com este projeto e, aproximadamente, 60 mil participaram ativamente.

Em Vila Nova de Famalicão, o “Um Dia Pela Vida” decorre desde o dia 28 de abril, tendo contado com várias iniciativas espalhadas pelas freguesias do concelho, organizadas por 16 equipas formadas por membros da comunidade.

Informar e educar a comunidade sobre a prevenção do cancro, angariar fundos para os serviços de apoio ao doente oncológico, investigação oncológica, programas de prevenção e rastreios da Liga Portuguesa Contra o Cancro, bem como divulgar as atividades da instituição são os principais objetivos da iniciativa.