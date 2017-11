UM CONCELHO DE PIJAMA

Vila Nova de Famalicão é oficialmente um Concelho Pijama. A distinção partiu da Associação Mundos de Vida, promotora do Dia Nacional do Pijama, que se assinala no dia 20 de novembro e que tem como objetivo despertar a sociedade para a importância do acolhimento familiar de crianças.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, «é com grande satisfação que recebemos a título de Concelho Pijama, pois trata-se de um projeto de âmbito nacional empolgante, convocante e desafiante para a comunidade» porque, considera o autarca, através do simbolismo do pijama «reforça-se o valor da família e, acima de tudo, o direito de que todas as crianças devem crescer num contexto familiar». Refira-se que em Vila Nova de Famalicão, o Dia Nacional do Pijama já faz parte do Plano Educativo do Município.

Na próxima segunda-feira, dia em que se assinala também a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, milhares de crianças de todo o país vão para a escola de pijama.

O pijama é um símbolo do lar e da família a que todas as crianças devem ter direito e foi isso mesmo que levou a Mundos de Vida, instituição sediada na freguesia de Lousado, a avançar, em 2012, com este projeto.

No ano passado, 301 concelhos e mais de 200 mil crianças aderiram à iniciativa. Este ano pretende-se chegar a todos municípios portugueses.

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco também se associa ao evento com um conjunto de atividades: horas de conto e oficinas sobre a família, adoção, solidariedade e direitos das crianças. As atividades destinam-se a crianças do pré-escolar e 1. Ciclo.