Última Hora: Rede Multibanco está em baixo

A rede Multibanco, que é gerida pela SIBS, é amplamente conhecida em Portugal até porque é a partir das caixas Multibanco que levantamos o nosso dinheiro e realizamos outras operações.

De acordo com a SIBS, a rede Multibanco está com problemas em vários pontos do país, não permitindo pagamentos e levantamentos.

De acordo com a SIBS, “não há estimativa” para a resolução do problema que está a afetar a rede Multibanco em vários pontos do país. De acordo com as informações, não é possível fazer levantamentos nem pagamentos, nem recorrendo ao serviço através do MB Way.

Atualização às 23:14

A SIBS explicou à Lusa que o problema, apesar de poder ter expressão nacional, não implica que todo o sistema de caixas automáticas multibanco esteja fora de serviço, podendo haver inclusivamente caixas ATM lado a lado em que uma funcione e outra não. Isto porque a falha técnica, que já está a ser alvo de intervenção de uma equipa, afeta sub-redes dentro da rede, o que explica que nem todas as ATM sejam afetadas. A SIBS apontou uma intervenção de 30 minutos para resolver a situação.

