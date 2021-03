Ugarte pode ser a próxima grande venda do FC Famalicão

Depois das vendas de Toni Martínez (para o FC Porto) e Pedro Gonçalves (para o Sporting), a próxima grande venda do FC Famalicão pode ser Ugarte. É essa a convicção de Miguel Ribeiro, presidente da SAD, avançada na formação organizada pela Escola de Futebol Aprende & Joga com Talento.

O dirigente falou do investimento no mercado e as transferências conseguidas até ao momento, assinalando, por exemplo, que o investimento feito em janeiro por Manuel Ugarte, poderá resultar numa futura venda que pode render cinco ou seis vezes mais do valor investido no jovem uruguaio, de 19 anos.

«Fizemos um investimento muito grande no Ugarte, que agora está na seleção do Uruguai. Não tenham dúvidas de que o vamos vender por cinco ou seis vezes mais. Poderíamos ter guardado a receita conseguida através das vendas do Toni Martínez e do Pote, mas quisemos meter o pé no acelerador», disse Miguel Ribeiro.