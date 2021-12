A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai redistribuir cerca de 4,6 milhões de euros (ME) pelos clubes da I e II ligas, provenientes do fundo de solidariedade da UEFA, para aplicar na formação, anunciou hoje o organismo.

Em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet, a LPFP informou que “a UEFA irá distribuir o valor de 4.578.761 euros” por 31 clubes portugueses – 15 do primeiro escalão e 16 do segundo – que não chegaram às fases de grupos das competições europeias na temporada passada (2020/21).

Cada um destes emblemas receberá da UEFA perto de 148 mil euros, verba essa que será exclusivamente destinada a investimentos no futebol de formação de cada clube.

Desta forma, a UEFA vai distribuir mais 400 mil euros do que no ano passado, quando foram repartidos perto de 4,187 ME por 29 clubes lusos, o que resultou num encaixe de 145 mil euros para cada emblema.

FC Porto, Benfica e Sporting de Braga foram os únicos clubes aos quais não foram concedidas quaisquer verbas do fundo de solidariedade, uma vez que participaram nas fases de grupos das duas competições europeias.