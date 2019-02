UD Calendário encerra ciclo de obras no complexo desportivo

Esta quarta-feira, a União Desportiva de Calendário deu mais um passo na melhoria das condições para a prática desportiva, com a inauguração das obras de requalificação dos cinco balneários e de um novo sistema de iluminação LED.

Com esta intervenção, apoiada pela Câmara Municipal em mais de 20 mil euros, «o clube finaliza um conjunto de obras muito importantes», explica o presidente da coletividade. Rui Faria fala em obras necessárias para o desenvolvimento desportivo da coletividade, particularmente «para as crianças e jovens da freguesia que vêm para cá todos os dias praticar desporto».

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado pela presidente da União de Freguesias de Calendário e Famalicão, Estela Veloso, afirmou que este tipo de intervenções são fundamentais, «porque vêm melhorar as condições de conforto nos recintos desportivos”.

Refira-se que a inauguração desta quarta-feira na União Desportiva de Calendário marca o início de uma série de inaugurações de obras de beneficiação em vários recintos desportivos do concelho.

Em março serão inauguradas as intervenções realizadas nos campos do Grupo Desportivo de Joane, Bairro Futebol Clube, Clube Desportivo de Lousado e Grupo Desportivo de Cavalões. No total, estas intervenções implicaram um investimento municipal de cerca de 140 mil euros. «O que mais justifica os investimentos públicos que se fazem neste tipo de complexos é a formação, as camadas jovens. A aposta na formação é o caminho certo», explicou o edil.