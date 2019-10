Arrancou esta quarta-feira a entrega de refeições em Vila Nova de Famalicão através da plataforma Uber Eats.

A partir de agora é possível a qualquer utilizador, sem sair de casa e a partir do telemóvel, escolher de entre de dezenas de restaurantes o que deseja que a Uber lhe entregue em casa. O estafeta estará encarregue de recolher o pedido no estabelecimento comercial e, a troco de uma taxa, assegurar que o mesmo vai ser entregue no destinatário em poucos minutos.

Para já, e uma vez que o serviço ainda se encontra numa frase embrionária, são poucos os restaurantes disponíveis mas já é possível conferir aqueles que em breve vão fazer parte da aplicação.

Nesta fase inicial as entregas da Uber Eats são feitas para moradas no centro da cidade ou freguesias vizinhas. O objetivo é que esse raio de ação seja alargado a curto prazo.