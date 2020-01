UB Bairrense inaugura obras de melhoramento no dia de aniversário

As obras de requalificação do recinto da União Desportiva Bairrense, em Gavião, foram inauguradas ao final da tarde desta quinta-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

A intervenção no parque desportivo teve um apoio municipal no valor de 82 mil euros e implicou um conjunto de obras de melhoramento e valorização das instalações, com a renovação do piso, vedações, iluminação e bancadas do polidesportivo.

Na ocasião, Paulo Cunha elogiou o empenho da direção do clube e da Junta da Freguesia, assumindo que o apoio da Câmara Municipal «é fundamental para criar atratividade no território e apoiar a prática desportiva».

Alberto Azevedo, presidente do Bairrense que no dia assinalou 43.º aniversário, está feliz com as obras realizadas no recinto desportivo. O dirigente não esqueceu o apoio municipal e da Junta de Freguesia. Lamentou, no entanto, a falta de equipas de formação, mas acredita que com as novas instalações a situação pode inverter-se.

O autarca local elogiou o clube que «tem tudo o que é preciso numa associação». António Emídio, realçou, ainda, que não é só a União Desportiva Bairrense que sai a ganhar com a renovação do recinto, mas também toda a comunidade gaviense.

Atualmente, a União Desportiva Bairrense conta com uma equipa de seniores nas competições concelhias organizadas pela AFSA – Associação de Futebol de Salão Amador de Famalicão.