Turismo do Porto e Norte aprova sete milhões para incrementar o setor

A entidade Regional de Turismo do Porto e Norte aprovou para 2021 um orçamento de sete milhões para animar o setor.

A verba total inclui montantes transferidos do Orçamento de Estado e uma parte significativa que chega através dos Fundos Europeus.

Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) sobre a atividade turística indicam que o destino Porto e Norte liderou o ranking nacional de dormidas de residentes no passado mês de outubro.

Apesar dos números refletirem uma queda brutal em relação ao período homólogo de 2019, embora menor do que seria expectável dada a pandemia, as mais de 402 mil dormidas refletem uma clara tendência de preferência dos turistas nacionais pela região. No número total de dormidas, o destino ficou apenas atrás do Algarve e ex-áqueo no segundo lugar com a região de Lisboa.

Recorde-se que em junho, o Turismo do Porto e Norte lançou uma forte campanha de promoção e divulgação do destino, para convidar o mercado nacional a partir à descoberta da região.