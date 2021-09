Troféus “O Minhoto” atribuídos a 13 de setembro no Centro Cultural de Viana do Castelo

A gala de atribuição dos Troféus Desportivos “O Minhoto” – XXIV edição foi apresentada, esta quarta-feira, em conferência de imprensa que decorreu no salão nobre da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Durante a gala vão ser homenageados 28 atletas que se sagraram Campeões do Mundo ou da Europa em 2019, 2020 e 2021; 17 atletas olímpicos e 2 paralímpicos e entregues 28 troféus a atletas, dirigente, treinador, árbitro, evento, desporto escolar e clubes.

A organização, representada por Cristina Torres, deu a conhecer as particularidades deste evento que se assume como a grande festa do desporto minhoto, destacando a importância da rotatividade de municípios no acolhimento deste evento no que sempre foi uma preocupação desde a primeira edição. Viana do Castelo é o segundo município a acolher pela segunda vez (a primeira foi a 1 de março de 1999) esta celebração do desporto da região.

Na sessão de apresentação, o vereador do Desporto da Câmara Municipal de Viana do Castelo, Ricardo Rego, manifestou a satisfação do município em acolher a gala deste evento de referência «e que muito bem prestigia, divulga e premeia o que de melhor acontece em termos desportivos». O autarca sublinhou, ainda. que o desporto é uma prioridade do município vianense e uma das áreas que mais contribuem para afirmar a região minhota. Nesse sentido, a autarquia de Viana do Castelo «tudo fará para criar as melhores condições, para que o Centro Cultural esteja à altura deste grande evento que é “O Minhoto” – Troféus Desportivos».

O dia 13 de setembro (segunda-feira) é a data escolhida para a gala, que vai premiar publicamente o mérito de todos os envolvidos no fenómeno desportivo da região. Esta festa do desporto conta com a presença de até 400 convidados; será distribuída a revista oficial, que serve como anuário do desporto minhoto, retratando a realidade desportiva de cada concelho, desde atletas, dirigentes e os clubes mais relevantes do fenómeno desportivo da região.