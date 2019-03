Troféus Desportivos ” O Minhoto ” – Famalicão em destaque com vários premiados

Realizou-se na noite desta segunda-feira em Celorico de Basto a 22ª edição dos Troféus Desportivos “O Minhoto”, iniciativa que tem como objetivo a distinção de clubes e atletas que se destacaram ao longo do último ano.

De Vila Nova de Famalicão eram mais de uma dezena os nomeados. O destaque foi para Ana Rita Rego que venceu na categoria “Artes Marciais”; no voleibol foi Fabíola Gomes quem levou a melhor; no futsal Carla Vanessa, na natação o atelta do G.D. Natação de Famalicão Adriano Niz triunfou na categoria “Consagração”.

Referência ainda para o famalicense João Pinheiro que foi eleito pelos jurados como sendo o melhor árbitro, enquanto que o Clube de Cultura e Desporto de Ribeirão acabou distinguido com o título “Clube Fomento Desporto Jovem”.