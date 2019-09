A última prova da Taça do Minho de Ciclismo de Estrada – Arrecadações da Quintã, o 12º Troféu Carlos Carvalho realiza-se no dia 28 de setembro, numa iniciativa da Associação de Ciclismo do Minho e da Associação de Ciclismo Pousada de Saramagos. A prova de homenagem ao vencedor da 22ª Volta a Portugal em Bicicleta (1959) destina-se aos escalões de pupilos/benjamins, iniciados, infantis, juvenis, cadetes, juniores, elites amadoras e masters.

Esta jornada velocipédica decorrerá em Pousada de Saramagos, nas imediações da Avenida São Martinho, entre as 14 e as 18h30.

O Troféu Carlos Carvalho incluirá gincanas para as categorias de pupilos/benjamins e iniciados e provas em linha para iniciados, infantis, juvenis, cadetes, juniores, elites amadoras e masters. A cerimónia protocolar está marcada para as 18h30.

As provas de gincana decorrem na avenida São Martinho (igreja) e as provas em linha no seguinte percurso: Avenida São Martinho (Junta de Freguesia), Avenida do Cruzeiro, Avenida da Tapada, Avenida da Riopele, Avenida São Martinho. (1,9 kms/volta).

As atividades até ao escalão de iniciados serão realizadas a partir das 14 horas estando a partida da prova em linha de juvenis (15,2 Kms) agendada para as 14h45, de cadetes (28,5 kms) para as 15h30, de juniores (38 kms) para as 16h30 e das Elites Amadoras e Masters (19 Kms) para as 17h30.

O Troféu Carlos Carvalho é promovido em homenagem ao famalicense Carlos Carvalho, vencedor da 22ª Volta a Portugal em Bicicleta (1959). Carlos Carvalho ganhou a “prova rainha” do ciclismo nacional ao serviço do Futebol Clube do Porto.