Trofa: Vencedores do Orçamento Participativo Jovem conhecidos este sábado

O executivo municipal reúne, extraordinariamente, na tarde desta terça-feira, para aprovar um orçamento de 133 milhões de euros para o próximo ano. Trata-se do primeiro documento da era Mário Passos, após as autárquicas de setembro passado. Deste montante, o destaque vai para os Transportes com o arranque do projeto «Mobi.Ave», onde Famalicão prevê investir 54 milhões de euros nos próximos oitos anos «para garantir um eficiente serviço público de transportes rodoviários de passageiros no concelho», através de uma nova rede intermunicipal desenhada entre os municípios de Vila Nova de Famalicão, Trofa e Santo Tirso.

O presidente da Câmara Municipal fala de um Plano e Orçamento «responsável» e que, do seu ponto de vista, «responde às necessidades e ambições de Vila Nova de Famalicão e dos famalicenses; que procura garantir respostas à pandemia, que protege o ambiente, que potencia a economia e o emprego». É desta forma que Mário Passos apresenta as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o próximo ano e que serão analisadas e votadas em reunião extraordinária, marcada para as 14h30.

Outro setor com forte investimento é a Educação com 5,8 milhões de euros, mais 1,4 milhões do que no ano passado. «O futuro de Vila Nova de Famalicão está indissociavelmente ligado ao que será realizado na qualidade da educação ao longo de toda a vida. Conforme definido na Carta Educativa, o EDUCA 20.30, assumimos a Educação como uma prioridade estratégica para o crescimento individual e coletivo, para mais qualificação, para mais e melhor emprego», justifica o autarca. Solidariedade, Desporto, Ambiente, Sustentabilidade, Cultura, Saúde e Economia mantêm-se, ainda, como apostas fortes.

Mário Passos não esquece a circunstância pandémica e assegura que o orçamento e a sustentabilidade financeira do município garantem margem para responder às necessidades. «Estaremos preparados para debelar o inesperado, com abertura orçamental para acudir às situações que vierem a ser impostas pelo tempo», assegura.

É, em suma, um documento «ambicioso, assente, por um lado, numa linha de continuidade para com um modelo de gestão que posicionou Famalicão como um município exemplo nos mais variados domínios e, por outro lado, enquadrado no contexto da abertura do novo ciclo da gestão autárquica. Este é, neste momento, o instrumento que oferece futuro a Famalicão», explica Mário Passos que promete um 2022 «com energia reforçada na construção de um concelho mais próspero, mais inclusivo, mais sustentável, alinhado no desenvolvimento e concretização das nossas 5 agendas prioritárias (Agenda Estratégica Famalicão Ecológico, Famalicão Qualificado, Famalicão Integrador, Famalicão Dinâmico e Famalicão Participativo)».